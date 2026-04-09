Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wenden (ots)

Am Donnerstag, 9. April, gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Unfall in Möllmicke. Eine 41-Jährige Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Schubertstraße in Richtung Wenden unterwegs. An der Einmündung Schubertstraße/Uferstraße wollte sie nach links abbiegen und kollidierte dabei mit einem ihr entgegenkommenden Motorrad eines 62-Jährigen. Der Fahrer des Motorrads wurde schwerverletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein VU-Team aus dem Oberbergischen Kreis. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Fahrbahn in diesem Bereich komplett gesperrt.

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