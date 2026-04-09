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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen: Mülltonnen in Elspe beschädigt

Lennestadt (ots)

Lennestadt. In der Dienstagnacht (7.April) gegen 3.45 Uhr wurden der Polizei in Elspe auf der Bielefelder Straße (B55) zahlreiche Sachschäden gemeldet. Insgesamt 16 Mülltonnen wurden dort beschädigt am Straßenrand aufgefunden. Eine Zeugin berichtete einen lauten Knall sowie Fahrzeuglärm gegen 2.30 Uhr gehört zu haben. Aktuell vermutet die Polizei deshalb, dass die Schäden durch ein Fahrzeug verursacht worden sind. Es besteht der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht.

Wer in der Nacht etwas bemerkt hat und Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich unter der 02761 9269-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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