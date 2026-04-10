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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Verletzte bei Unfall in Meggen

Lennestadt (ots)

In Meggen kam es am Donnerstag, 9. April, gegen 10 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung Meggener Str. / Zur Christinenhütte. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Straße Zur Christinenhütte und beabsichtigte nach links auf die Meggener Straße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 64-Jährigen. Letzterer kam von Meggen und wollte in Richtung Maumke fahren. Die beiden Autofahrer sowie die Beifahrer des 64-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach der aktuellen Einschätzung der Polizei liegt der Sachschaden aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im Bereich komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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