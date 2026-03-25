Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Lachtehausen (ots)

Gestern Nachmittag ist es auf der L 282 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Renault gegen 14:50 Uhr die L 282 aus Lachendorf kommend in Richtung Celle. Vermutlich bei dem Versuch, einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen, geriet der Renault-Fahrer in Höhe Lachtehausen in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem VW eines entgegen kommenden 34-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem Skoda einer 25-Jährigen. Der Fahrer des Renaults und die Fahrerin des Skoda wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, der VW-Fahrer wurde nach einer ambulanten Versorgung vor Ort wieder entlassen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für zirka 90 Minuten gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 25.000 Euro.

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