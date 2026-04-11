Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am 11.04.2026 gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L512 in Attendorn in Höhe des Yacht-Clubs Lister. Eine 33-jährige Motorradfahrerin aus Attendorn befuhr die L512 aus Attendorn kommend in Fahrtrichtung Olpe. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie der verkehrsbedingt wartenden 26-jährigen PKW-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde das Motorrad in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer aus Hagen, welcher die L512 von Olpe in Richtung Schnüttgenhof befuhr. Die PKW-Fahrerin aus Attendorn wurde leicht verletzt und nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst vor Ort entlassen. Die Motoradfahrerin wurde schwerst verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer aus Hagen wurde leicht verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

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