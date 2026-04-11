Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Mordkommission nach Fund eines menschlichen Kopfes bei Wenden eingesetzt

Olpe (ots)

Die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Siegen haben eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht. Sie finden die Mitteilung unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6253381

Rückfragen bitte an die Pressestelle des PP Hagen.

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