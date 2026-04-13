POL-OE: Auseinandersetzung auf dem Sportplatz
Drolshagen (ots)
Am 12.04.2026, gegen 14:45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Sportplatz in Hützemert. Vor Ort konnten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten keine Schlägerei mehr feststellen. Erste Befragungen von anwesenden Personen legten nahe, dass es zu Streitigkeiten unter den Spielern der Mannschaften "FC Altenhof II" und "FC Olpe" sowie Zuschauern beider Lager gekommen war. Dabei kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen nach derzeitigem Kenntnisstand drei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei nahm drei Strafanzeigen wegen Köperverletzungsdelikten auf.
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