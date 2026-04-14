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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto in Grevenbrück aufgebrochen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (12./13. April) einen PKW an der Straße "In der Schlade" aufgebrochen. An dem weißen BMW der 1er-Reihe wurde auf der Fahrerseite die Scheibe der hinteren Tür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine gelbe Geldbörse mit diversen Karten und Ausweispapieren sowie circa 90 Euro Bargeld. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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