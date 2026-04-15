Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstähle in der Gemeinde Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Gleich mehrere Diebstähle wurden der Polizei am Dienstag aus der Gemeinde Kirchhundem gemeldet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14. April) war ein E-Bike aus einer Garage an der "Hundemstraße" entwendet worden. Wenig später konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger in Kreuztal mit dem Fahrrad angetroffen werden. Das mehrere tausend Euro teure E-Bike wurde sichergestellt. In den Ermittlungen wird nun zu klären sein, ob der 32-Jährige sowohl für diesen, als auch für weitere Diebstähle infrage kommt.

Denn auch aus einigen Fahrzeugen wurden Diebstähle angezeigt. So wurde eine Geldbörse aus einem BMW an der "Alte Landstraße" in Herrntrop entwendet. In der gleichen Straße wurde auch der Diebstahl einer Parkmarke aus einem VW-Jetta gemeldet. "Im Alten Feld" in Kirchhundem wurde eine Geldbörse aus einem Skoda entwendet.

In allen drei Fällen bestand der Verdacht, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren. Die Polizei warnt aus diesem Grund noch einmal eindringlich und rät:

- Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit - Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen - Kontrollieren Sie beim Verlassen des Fahrzeugs immer, ob tatsächlich alle Türen und Fenster verschlossen sind

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in jeder Polizeidienststelle oder unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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