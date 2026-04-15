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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine leichtverletzte Beifahrerin nach Unfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Dienstag (14. April) ereignete sich gegen 8:45 Uhr im Kreuzungsbereich "Kölner Straße (L512) / Biggeweg" ein Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Autofahrer war beim Einbiegen in die "Kölner Straße" mit dem PKW eines 72-Jährigen zusammengestoßen. In dessen Fahrzeug wurde eine 80-jährige Beifahrerin durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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