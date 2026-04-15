POL-OE: Eine leichtverletzte Beifahrerin nach Unfall in Attendorn

Kirchhundem (ots) - Gleich mehrere Diebstähle wurden der Polizei am Dienstag aus der Gemeinde Kirchhundem gemeldet. In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14. April) war ein E-Bike aus einer Garage an der "Hundemstraße" entwendet worden. Wenig später konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger in Kreuztal mit dem Fahrrad angetroffen werden. Das mehrere tausend Euro teure E-Bike wurde sichergestellt. In den Ermittlungen ...

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