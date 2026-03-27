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Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-Jähriger flüchtet vor der Polizei - Festnahme

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem ein Autofahrer Donnerstagabend (26.03., 22.30 Uhr) auf der Verler Straße vor den Augen ziviler Polizeibeamter sehr unsicher fuhr und fast mit einer Mittelinsel kollidierte, sollte er im weiteren Verlauf auf der Friedrich-Ebert Straße angehalten und kontrolliert werden.

Der Fahrer des Wagens hielt kurz an und Mitfahrer stiegen aus. Anschließend flüchtete er hektisch und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er versuchte sich der Kontrolle der ihm folgenden Polizisten zu entziehen. Letztendlich hielt er im Fliederweg an und rannte auf ein Haus zu. Dabei wurde er aufgehalten und durch die Polizei zu Boden gebracht.

Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und das Auto nicht zugelassen ist. Die Kennzeichen an dem Opel gehörten nicht zu dem Auto und lagen als gestohlen ein. Zudem bestand gegen den Gütersloher ein Haftbefehl aufgrund vorausgegangener Verkehrsdelikte. Das Auto wurde sichergestellt. Der 23-Jährige wurde festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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