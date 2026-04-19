POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Attendorn (ots)
Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 09:35 Uhr, beabsichtigte eine 24-jährige Audi-Fahrerin die Kölner Str. aus Rtg. Biggeweg in Rtg. der Straße Am Eckenbach zu queren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Kölner Str. in Rtg. Olpe fahrenden Mazda eines 61-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 57-jährige Beifahrerin des Mazda leicht verletzt wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich.
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