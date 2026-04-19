POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Attendorn (ots) - Attendorn. Am 17.04.2026 gegen 19:15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Meldungen über einen Brand in einem Wohnhaus in Attendorn- Biekhofen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, brannte ein Teil des Gebäudes. Das Feuer wurde durch einen Löscheinsatz der Feuerwehr bekämpft. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es kamen keine Personen zu schaden. Die Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Brandort ...

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