Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 39-Jähriger fällt mit E-Scooter in Olpe auf

Olpe (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am späten Samstagnachmittag (18. April) gegen 18:30 Uhr auf der "Bruchstraße" einen E-Scooter-Fahrer. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass an dem Fahrzeug ein grünes Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass aktuell kein Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlag. Zudem stellten die Beamten Hinweise fest, die auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis. Und auch ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten die Entnahme von entsprechenden Blutproben veranlassten. In dem nun folgenden Strafverfahren wird es um einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und um "Trunkenheit im Verkehr" gehen.

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