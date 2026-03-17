Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Hatten +++ Zeugenaufruf

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Delmenhorst (ots)

Zeugen werden zu einer illegalen Müllentsorgung im Deepenweg in Hatten gesucht.

In der Zeit zwischen Samstag, 14. März 2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 16. März 2026, 08:00 Uhr, entsorgten bislang unbekannte Personen diverse Altreifen und Fahrzeugteile im Bereich des Deepenweg, Imhagenweg, Huntloser Straße und im Feldweg gegenüber der Straße Am Braker Sand.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 9410 in Verbindung zu setzen.

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