Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Nordenham zwischen Pkw-Fahrerin und fahrradfahrendem Kind

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. März 2026 kam es, gegen 07:50, auf der Sankt-Willehad-Straße in Nordenham zu einem Zusammenstoß eines 7-jährigen Kind auf seinem Fahrrad und einer 29-jährigen BMW-Fahrerin aus Nordenham.

Die Pkw-Fahrerin war auf der St.-Willehad-Straße in Fahrtrichtung Adolf-Vinnen-Straße unterwegs, als ein 7-jähriger Junge auf seinem Fahrrad plötzlich vom Gehweg auf die Straße fuhr und in der Folge unmittelbar mit dem BMW kollidierte.

Der Junge aus Nordenham zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der hinzukommende Vater des Kindes entfernte sich mitsamt seines Sohnes vom Unfallort und verhinderte die Unfallaufnahme.

Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Nordenham nahm den Verkehrsunfall auf und leitete ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein.

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