Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle und wird gestellt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 16. März 2026, gegen 17:00 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei Delmenhorst einen Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen, der auf der Helgolandstraße unterwegs war.

Als die Beamten dem Fahrer, einem 15-jährigen Delmenhorster, Anhaltesignale gaben, beschleunigte er den Roller und wollte sich der Kontrolle entziehen.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt flüchtete der Rollerfahrer mit seinem Beifahrer auch über einen Fußweg in der Buchenstraße. In der Folge kamen die beiden Jungs mit dem Roller zu Fall und flüchteten zu Fuß weiter.

Die beiden 15-Jährigen aus Delmenhorst konnten schließlich im Bereich des Hasportsees und der Baltrumstraße gestellt und kontrolliert werden.

Durch den Sturz vom Roller verletzten sich die beiden Jungs leicht.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller zuvor in Ganderkesee entwendet wurde. Die 15-Jährigen waren ohne Helm und ohne Fahrerlaubnis auf dem unversicherten und entwendeten Roller unterwegs. Weiter flüchtete der Fahrer nach einem Unfall vom Unfallort und muss sich in der Folge wegen mehrerer Vorwürfe verantworten.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei beschlagnahmte den Roller und gab dem rechtmäßigem Eigentümer Bescheid.

Im Anschluss wurden die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell