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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Baumaschinen in Friedrichsthal gestohlen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (17. bis 20. April) zwei Container auf einer Baustelle an der Straße "Im Grüntal" aufgebrochen. Aus den Containern entwendeten sie zwei Rüttelplatten und einen Stampfer. Die Baumaschinen haben einen Gesamtwert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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