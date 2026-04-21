POL-OE: Baumaschinen in Friedrichsthal gestohlen

Olpe (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am späten Samstagnachmittag (18. April) gegen 18:30 Uhr auf der "Bruchstraße" einen E-Scooter-Fahrer. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass an dem Fahrzeug ein grünes Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass aktuell kein Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlag. Zudem stellten die Beamten Hinweise fest, die auf ...

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