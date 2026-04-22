POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle in Illeschlade auf

Attendorn (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen (17. - 21. April) aus einem Lagerraum an einer Baustelle in der "Schemperstraße" diverse Werkzeuge entwendet. Bei den Elektrowerkzeugen handelte es sich unter anderem um einen Bohrhammer, einem Akku-Winkelschleifer und einer Akku-Säbelsäge der Marke Hilti. Zudem wurden zwei Akkus und ein Schnellladegerät gestohlen. Der Wert der Geräte ...

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