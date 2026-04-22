POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle in Illeschlade auf
Attendorn (ots)
Polizeibeamte der Wache Attendorn kontrollierten am Dienstag (21. April) gegen 17:15 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer in der Straße "An der Heidschlah". Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bei dem Autofahrer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht der Beamten. Sie brachten den 29-Jährigen zur Polizeiwache, veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige.
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