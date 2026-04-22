Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall mit Pedelecs

Attendorn (ots)

Am Dienstag (21. April) ereignete sich um 15 Uhr im Bereich Kraghammer auf dem Radweg entlang der L512 ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger und ein 13-jähriger Pedelecfahrer waren gestürzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten Vater und Sohn den Radweg in Richtung Attendorn nebeneinander befahren, als sich ihre Pedelecs berührten. Die Beiden verloren die Kontrolle über ihre Zweiräder und kamen zu Fall. Sie verletzten sich leicht und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pedelecs entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

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