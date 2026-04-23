Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Bauhof der Gemeinde Wenden

Wenden (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (21./22. April) auf das Gelände des gemeindlichen Bauhofs im "Altenhofer Weg" gedrungen. Vermutlich gelangten sie über den "Stemmicker Weg" auf den rückwärtigen Bereich des umzäunten Geländes und hebelten dort die Fluchttür einer Lagerhalle auf. Ob die Täter das Tatobjekt mit Beute verlassen haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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