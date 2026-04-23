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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Erneut teures Werkzeug von Baustelle entwendet

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter haben erneut bei einer Baustelle an der "Plettenberger Straße" in Lichtringhausen zugeschlagen. Nachdem dort bereits eine Rüttelplatte entwendet worden war (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6260257), wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (21./22. April) nun auch ein hochwertiger Stemmhammer der Marke Epiroc (SB202) gestohlen. Der Hammer war ursprünglich mit der Schaufel eines Minibaggers gesichert. Wie es den Tätern gelang, den Stemmhammer aus der Sicherung zu befreien, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Der Hammer hatte einen Wert im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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