Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Betrunken und geflüchtet

Nach einem Unfall am Sonntag in Ebersbach nahm ein Zeuge einen 27-Jährigen fest.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr befuhr der 27-Jährige mit seinem VW den Kreisverkehr Hauptstraße/Fabrikstraße. Nachdem er den Kreisverkehr in Richtung Uhingen verlassen hatte, kam er nach links von der Straße ab. Dann überfuhr er eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und einen Baum. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt in Richtung Uhingen fort. Ein Polizeibeamter der privat unterwegs war, beobachtete den Unfall und verfolgte den Flüchtenden. Der parkte seinen beschädigten VW in der Gottlieb-Häfele-Straße und wollte weiter zu Fuß flüchten. Beim Versuch, den 27-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten, leistete dieser erheblichen Widerstand, obwohl sich der Zeuge als Polizeibeamter zu erkennen gab. Kurz darauf nahm eine Polizeistreife des Polizeireviers Uhingen den Unfallverursacher fest. Dabei stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Unfallverursacher betrunken war. Ein Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Anschließend musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Uhingen ermittelt nun, neben dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht, auch wegen Widerstands gegen den Mann. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Verkehrsinsel muss noch ermittelt werden.

++++1413974

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell