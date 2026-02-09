PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Achtung, Taschendiebe!

Altena (ots)

Taschendiebe haben am Freitag und Samstag in einem Discounter an der Bahnhofstraße zugegriffen. Ein 74-jähriger Altenaer kaufte am Freitag gegen 11 Uhr in dem Geschäft ein und verwahrte seine Geldbörse dabei in einer der Außentaschen seiner Jacke. An der Kasse stellte er fest, dass das Portemonnaie weg war. Während des Einkaufs war ihm nichts Verdächtiges aufgefallen. Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr trug eine 63-jährige Nachrodterin ihre Geldbörse ebenfalls in der Außentasche ihrer Jacke, während sie ihre Waren einsammelte. Sie bemerkte dabei allerdings zwei männliche Personen, die länger neben ihr hergegangen seien. Als sie plötzlich entfernten, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie weg war. Zehn Minuten später standen mit die Täter am Geldautomaten an der Sparkassen-Hauptstelle am Markaner und hoben mit der erbeuteten Bankkarte samt PIN eine hohe Geldsumme vom Konto der Frau ab.

Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die oft in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN zusammen mit der Bankkarte ins Portemonnaie gesteckt werden. Oft haben die Opfer den Diebstahl ihrer Geldbörse nicht einmal bemerkt, während die Täter bereits am Geldautomaten stehen. Zu dem materiellen Schaden kommt für die Opfer ein enormer Aufwand, um Dokumente wie Ausweis, Führerschein, Schwerbehindertenausweis, Kunden-, Kredit- oder Bankkarten neu zu beschaffen. Bestohlene sollten abhanden gekommene Bankkarten sofort sperren lassen und sich umgehend bei der Polizei melden. Die nimmt nicht nur eine Anzeige auf, sondern veranlasst eine zusätzliche KUNO-Sperrung. Die kann den Einsatz gestohlener Bankkarten im Einzelhandel verhindern. (cris)

