PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßliche Ladendiebe mit Fotos gesucht

POL-RE: Herten: Mutmaßliche Ladendiebe mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind am 04. Juni des vergangenen Jahres von Videokameras erfasst worden. Sie stehen im Verdacht in einem Drogeriemarkt an der Feldstraße Aufsätze für elektrische Zahnbürsten und Rasierklingen entwendet zu haben. Fotos aus den entsprechenden Videoaufnahmen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/202237

Wer kann Angaben zu den beiden Männern auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 14:24

    POL-RE: Bottrop/Marl/Haltern am See: Polizei hofft auf Hinweise nach Einbrüchen

    Recklinghausen (ots) - Bottrop: Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagvormittag einen Einbruch verhindert. Der Mann hatte verdächtige Geräusche in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kämpchen gehört und zwei Männer gesehen. Als diese bemerkten, dass jemand auf sie aufmerksam geworden ist, flüchteten die Männer. Anschließend konnten Aufbruchsspuren an einer ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 13:09

    POL-RE: Dorsten: Betrüger erbeuten Goldschmuck

    Recklinghausen (ots) - Auf der Querstraße (Hardt) ist eine ältere Frau Opfer von Betrügern geworden. Der Vorfall passierte bereits am Montag, heute wurde Anzeige erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein Mann am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, bei der Seniorin und gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Er soll auch entsprechende Kleidung getragen haben (dunkelblauer Anzug mit der Aufschrift ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren