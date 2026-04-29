Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßliche Ladendiebe mit Fotos gesucht

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Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind am 04. Juni des vergangenen Jahres von Videokameras erfasst worden. Sie stehen im Verdacht in einem Drogeriemarkt an der Feldstraße Aufsätze für elektrische Zahnbürsten und Rasierklingen entwendet zu haben. Fotos aus den entsprechenden Videoaufnahmen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/202237

Wer kann Angaben zu den beiden Männern auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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