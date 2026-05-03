Polizei Bochum

POL-BO: Bewohner (58) überrascht Einbrecher in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Freitagmittag, 1. Mai, in Bochum fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich ein Unbekannter gegen 12.35 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lohackerstraße (Höhe Paßweg). Der 58-jährige Bewohner wurde durch Geräusche aufmerksam und ertappte den Eindringling, welcher hinter der Wohnungstür hervorschaute, auf frischer Tat. Dieser ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Beschrieben wird der Tatverdächtige als männlich, osteuropäischen Erscheinungsbildes, mit heller Haut und kurzen Haaren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

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