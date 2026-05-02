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Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrerin (66) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bochum (ots)

Eine 66-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitagmorgen, 1. Mai, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus Dorsten gegen 10.50 Uhr die Straße Aschenbruch in Richtung Wattenscheid und beabsichtigte, nach links in die Marktstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der 66-jährigen Bochumerin, die zeitgleich mit ihrem Pedelec auf der Straße Aschenbruch in Richtung Gelsenkirchen unterwegs war.

Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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