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Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Einbruch in der Viktor-Reuter-Straße

Herne (ots)

Nach einem Einbruchsversuch in der Viktor-Reuter-Straße in Herne am 1. Mai bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 17.10 Uhr versuchte ein unbekannter Mann in die Wohnung einer 22-jährigen Hernerin einzubrechen. Der Tatverdächtige konnte flüchten und wird als männlich, mit dunklen Haaren und schwarzer Kleidung beschrieben.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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