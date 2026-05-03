Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Einbruch in der Viktor-Reuter-Straße

Herne (ots)

Nach einem Einbruchsversuch in der Viktor-Reuter-Straße in Herne am 1. Mai bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 17.10 Uhr versuchte ein unbekannter Mann in die Wohnung einer 22-jährigen Hernerin einzubrechen. Der Tatverdächtige konnte flüchten und wird als männlich, mit dunklen Haaren und schwarzer Kleidung beschrieben.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

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