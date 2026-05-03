POL-BO: Alleinunfall: 15-jähriger Radfahrer kollidiert mit Absperrpfosten
Bochum (ots)
Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend, 1. Mai, auf dem Sevinghauser Weg in Bochum bei einem Alleinunfall verletzt worden.
Gegen 21.30 Uhr befuhr der Jugendliche aus Essen den Feldweg Sevinghauser Weg in Richtung Norden. In Höhe der Hausnummer 100 kollidierte er mit einem Absperrpfosten und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt worden sind.
Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.
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