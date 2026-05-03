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Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: 15-jähriger Radfahrer kollidiert mit Absperrpfosten

Bochum (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend, 1. Mai, auf dem Sevinghauser Weg in Bochum bei einem Alleinunfall verletzt worden.

Gegen 21.30 Uhr befuhr der Jugendliche aus Essen den Feldweg Sevinghauser Weg in Richtung Norden. In Höhe der Hausnummer 100 kollidierte er mit einem Absperrpfosten und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt worden sind.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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