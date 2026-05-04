Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Witten: Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Witten (ots)

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Nach einem Raub am frühen Sonntagmorgen, 3. Mai, in Witten-Annen, gelang es den Einsatzkräften, drei jugendliche Tatverdächtige festzunehmen.

Gegen 0.20 Uhr waren ein 48-Jähriger und eine 67-Jährige - beide aus Witten - zu Fuß im Bereich der Stockumer Straße unterwegs, als sie ihn Höhe des Kälberwegs unvermittelt von drei Personen angegangen wurden. Die beiden Geschädigten erlitten jeweils einen Schlag auf den Hinterkopf, ehe die Täter ihnen die Handys, Kopfbedeckungen sowie eine Geldbörse entwendeten und anschließend die Flucht ergriffen. Die beiden Wittener blieben unverletzt.

Die hinzugezogenen Polizeikräfte trafen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung drei männliche Jugendliche (14, 15 und 17, alle aus Witten) an und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen Teil der entwendeten Gegenstände sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Polizisten die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

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