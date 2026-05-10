LPI-G: (LK ABG) Schlechter Streich endet in Anzeige (0114989/2026)
Meuselwitz (ots)
Am Samstagmorgen stellten Anwohner am Ortseingang Meuselwitz ein falsches Ortseingangsschild fest. Nach bisherigen Ermittlungen montierten unbekannte Täter das Ortseingangsschild der Ortslage Falkenhain ab und verlegten folglich in Richtung Meuselwitz. Hier angekommen wurde dieses gegen das Ortseingangsschild der Stadt Meuselwitz ausgetauscht, von dem nun jede Spur fehlt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0114989/2026 wegen Diebstahls und nimmt Hinweise hierzu unter Tel. 03447/4710 entgegen.
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