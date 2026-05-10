LPI-G: (LK ABG) Schlechter Streich endet in Anzeige (0114989/2026)

Altenburg (ots) - Am Samstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Altenburger Land eine ältere männliche Person gemeldet, welche lediglich mit Schlafanzug bekleidet und barfuß in der Käthe-Kollwitz-Str. unterwegs sei. Folglich konnte der 80- jährige Mann durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Hierbei wurde schnell ein medizinisches Problem ausgeschlossen. Der Mann war wohlauf und es stellte sich, auch zu seiner Verwunderung heraus, dass dieser ...

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