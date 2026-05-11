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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Diebstahl von Stabmattenzaun (0114374/2026)

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhaein. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 30.04.2026 bis 08.05.2026 mehrere Zaunfelder der Kläranlage in der Straße des 18. März. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die Täter die Befestigungsschienen von insgesamt acht Zaunfeldern und entwendeten anschließend rund 20 laufende Meter Stabmattenzaun. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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