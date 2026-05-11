Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unerlaubter Drohnenflug bei Veranstaltung (0115388/2026)

Greiz (ots)

Pahren. Während der Veranstaltung "MDR Frühlingserwachen 2026" kam es am Samstagabend (09.05.2026) zu einem unerlaubten Drohnenflug über dem Veranstaltungsgelände mit gut 2.000 Besuchern. Ein 38-jähriger Mann ließ seine private Drohne trotz mehrfacher Hinweise auf das bestehende Flugverbot über dem Dorfplatz aufsteigen. Dabei kam es beinahe zu einer Kollision mit einer genehmigten Veranstaltungsdrohne. Im weiteren Verlauf kollidierte die Privatdrohne mit dem Maibaum und geriet kurzzeitig außer Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden entstanden nicht. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. (DL)

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