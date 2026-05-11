LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs (0115474/2026)

Altenburg (ots) - Im Rahmen der Altenburger Kneiptour veranstalteten 2 junge Männer in der Kronengasse ein Wetttrinken. Als einer der Teilnehmer sich unterlegen sah, verpasste dieser seinem 21-jährigem Kontrahenten einen Kopfstoß. Der Verletzte verließ daraufhin mit blutender Nase die Örtlichkeit und alarmierte von zu Hause die Polizei. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden durch die Beamten aufgenommen. ...

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