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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs (0115474/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. Ein 19-jähriger Simson-Fahrer wurde am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026) auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Naundorf und Koblenz durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,80 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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