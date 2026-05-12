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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Gartenlaube (0116885/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. In eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Tagessonne" in der Thümmelstraße brachen unbekannte Täter im Zeitraum vom 10.05.2026 bis 11.05.2026 gewaltsam ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über das Gartentor Zutritt zum Grundstück und brachen anschließend mehrere Türen auf. Entwendet wurden unter anderem zwei Fernseher, eine Kaffeemaschine, ein Handwagen sowie eine elektrische Heckenschere. Der Beuteschaden dürfte vierstellig ausfallen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Altenburger Polizei ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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