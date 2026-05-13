Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Auseinandersetzung in Wohnung eskaliert (0118059/2026)

Altenburg (ots)

Rositz: Am Dienstagabend (12.05.2026) kam es in einer Wohnung in Rositz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein stark alkoholisierter 55-jähriger Deutscher erschien in der Wohnung seiner 47-jährigen ungarischen Lebenspartnerin und verhielt sich aggressiv. Im Verlauf eines Streites griff er die Frau körperlich an und verletzte sie unter anderem im Gesichtsbereich. Der 19-jährige Sohn der Geschädigten kam seiner Mutter zu Hilfe, wobei auch der Angreifer verletzt wurde. In der weiteren Folge beschädigte der 55-Jährige Mobiliar, ein Fenster sowie die Wohnungstür. Alle drei mussten durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der 55-Jährige erhielt einen Platzverweis. Zudem ergaben die Ermittlungen vor Ort Hinweise darauf, dass der Mann zuvor alkoholisiert mit einem Pkw gefahren war. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (DL)

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