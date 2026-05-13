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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht (0117932/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. Am 12.05.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW Skoda die B7 aus Richtung Eschefeld (Sachsen) kommend in Fahrtrichtung Windischleuba. Kurz vor dem Abzweig Pähnitz überholte ein bislang unbekannter roter PKW ein vorausfahrendes Fahrzeug im Gegenverkehr.

Nur durch das schnelle Reagieren der Geschädigten sowie des überholten Fahrzeugs konnte ein schwerer Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dennoch kam es zu einer Kollision der Außenspiegel zwischen dem roten PKW und dem Fahrzeug der Geschädigten.

Der unbekannte Fahrer des roten PKW setzte seine Fahrt anschließend pflichtwidrig in Richtung Eschefeld (Sachsen) fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zum Fahrer des flüchtigen roten PKW mit Unfallschaden am linken Außenspiegel machen können. Insbesondere wird der Fahrer bzw. die Fahrerin des überholten Fahrzeugs gebeten, sich bei der Polizei Altenburger Land unter 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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