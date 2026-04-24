Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260424 - 0512 Frankfurt - Bornheim: Falsche Handwerker bestehlen ältere Dame - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (23. April 2026) erschlichen sich zwei angebliche Handwerker Zutritt zur Wohnung einer 87-Jährigen und entwendeten dort diverse Wertsachen.

Gegen 14:30 Uhr gaben sie gegenüber der geschädigten Frau an, ihre Gaszähler ablesen zu wollen, woraufhin die 87-Jährige die Täter in die Wohnung einließ. Während einer der Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte der andere das Schlafzimmer und entwendete dort diversen Schmuck, Bezahlkarten und Bargeld. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst etwa 10 Minuten nachdem die beiden Männer ihre Wohnung verlassen hatten, als der echte Handwerker an ihrer Tür erschien, um die Zählerstände zu kontrollieren.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, dunkle Bekleidung, schwarze Handschuhe mit weißer Schrift

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei rät: Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin. - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

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