Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Eschborn: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0507

Frankfurt (ots)

(di) Die seit dem 19. April vermisste 15-Jährige aus Eschborn konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher hiermit zurückgenommen.

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