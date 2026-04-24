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Eschborn: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0507
Frankfurt (ots)
(di) Die seit dem 19. April vermisste 15-Jährige aus Eschborn konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher hiermit zurückgenommen.
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