Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260423 - 0510 Frankfurt - Hausen: Großkontrolle mit ganzheitlichem Ansatz - Behördenübergreifender Einsatz

Frankfurt (ots)

(di) Gestern (22. April 2026) führten Polizei, Hauptzollamt, Finanzamt und die Stadtpolizei der Stadt Frankfurt am Main gemeinsam eine umfangreiche Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Ludwig-Landmann-Straße durch. Im Fokus standen Fahrdienste sowie Mietfahrzeuge und umfassende Kontrollen in Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 337 Fahrzeuge und 482 Personen. Dabei wurden unter anderem zehn gefälschte Personenbeförderungsdokumente bei Fahrern von Mietfahrzeugen entdeckt. Außerdem stellten die Kontrollierenden mehrere Verstöße gegen Fahrerlaubnisvorschriften fest. Mehrere Fahrzeugführer waren zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs. In enger Zusammenarbeit mit dem Zoll stellten die Kontrollkräfte zudem Personen fest, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten und gleichzeitig einer nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit nachgingen. Ein weiterer Erfolg des Einsatzes war die Aufdeckung von rückständigen Steuerschulden durch die Steuerfahndung in Höhe eines niedrigen sechststelligen Betrags, die durch Pfändung oder Steuervollstreckung direkt vor Ort beigetrieben werden konnten. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte verschiedene Fahrzeugmängel fest. In fünf Fällen - vier Autos und ein Motorrad - war die Betriebserlaubnis erloschen. Insgesamt führten die Kontrollen zur Einleitung von 49 Strafverfahren, der Ahndung diverser Verkehrsverstöße und zahlreichen Präventions- und Aufklärungsgesprächen mit Verkehrsteilnehmenden. Die Behörden ziehen eine positive Bilanz: Die gemeinsame Kontrolle zeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit ist, um Verstöße frühzeitig zu erkennen und konsequent zu ahnden, und belegt die Wirksamkeit der Maßnahme im Lichte eines behördenübergreifenden ganzheitlichen Ansatzes.

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