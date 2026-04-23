Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260423 - 0508 Frankfurt - Fechenheim: Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug endet in Festnahme

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch (22. April 2026), kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes zu einem Versuch des besonders schweren Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zwei Täter konnten in der Folge festgenommen werden.

Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf der Hanauer Landstraße, dass drei Männer das Abschließen eines Kraftfahrzeugs mittels eines sogenannten "Jammers" verhinderten. Ein "Jammer" ist ein Störsender, mit dem Funksignale blockiert werden können. Dadurch erreicht das Schließsignal der Funkfernbedienung das Fahrzeug nicht mehr und das Auto bleibt in der Folge unverschlossen.

Dank des aufmerksamen Zeugen nahm das Streifenteam zwei der drei Täter fest, bevor sie Gegenständen aus dem Kraftfahrzeug stehlen konnten. Die 51 und 44 Jahre alten Männer führten bei der Festnahme eine größere Menge Bargeld, ein verbotenes Messer sowie zahlreiche unversteuerte Zigarettenpackungen mit sich. Sie wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

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