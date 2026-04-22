Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260422 - 0506 Frankfurt - Heddernheim: Trickbetrüger ergaunern Bargeld

Frankfurt (ots)

(di) Als falsche Bank-Mitarbeiter ergaunerte ein Betrüger-Pärchen bereits am Montag (20. April 2026) mehrere tausend Euro von einer Seniorin in Heddernheim und entkam unerkannt.

Unter dem Vorwand, Unregelmäßigkeiten auf dem Konto zu überprüfen, gelangten die Unbekannten am Montagvormittag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr in die Wohnung einer 86-Jährigen in der Römerstadt. Nachdem zuvor die vermeintliche Überprüfung telefonisch angekündigt worden war, erschienen eine männliche sowie weibliche Person an der Anschrift und ließen sich dort die Bankkarte sowie Bargeld aushändigen. Nachdem die beiden Personen die Wohnung verlassen hatten, kam es zu einer unberechtigten Überweisung vom Konto der Geschädigten.

Die beiden Betrüger werden wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, westeuropäische Erscheinung, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkle, glatt nach hinten gekämmte Haare,

- weiblich, ca. 30 - 35 Jahre alt, westeuropäische Erscheinung, ca. 170 cm groß, dunkle, offen getragene, schulterlange Haare, dunkle Kleidung

Zeugen, die Hinweise zu dem Pärchen oder der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier (14. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 -11400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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