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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260419 - 0503 Frankfurt - Flughafen: Bedrohung mit Messer

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (21. April 2026) bedrohte ein Mann einen 30-Jährigen mit einem Cuttermesser. Am heutigen Morgen wurde er festgenommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen begegneten sich die beiden Männer gegen 07:30 Uhr in der Kellerfahrstraße am Flughafen. Hier konsumierte der spätere Aggressor Cannabis. Auf ein Rauchverbot in diesem Bereich angesprochen, reagierte er aggressiv und es entfachte sich ein Wortgefecht, welches durch Unbeteiligte beendet werden konnte. Gegen 15:00 Uhr trafen die beiden erneut aufeinander und gerieten in Streit. Hierbei sei der 30-Jährige von seinem Kontrahenten mit einem Cuttermesser bedroht worden.Auch dieses Mal wurden die Streitenden durch Unbeteiligte voneinander getrennt.

Im Anschluss erstattete der Bedrohte Strafanzeige auf einer Polizeidienststelle.

Heute Morgen wurde der Beschuldigte auf Grund weiterer Ermittlungen festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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