Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260422 - 0502 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagabend (21. April 2026) ereignete sich auf der BAB 5 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, die Autobahn wurde zeitweise vollgesperrt.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich der Unfall wie folgt zu: Ein 60-jähriger Fahrer eines VWs und ein 56-jähriger Fahrer eines BMW fuhren beide gegen 22:00 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der BAB 5 in Richtung Darmstadt. Kurz nach dem Autobahnkreuz Bad Homburg wechselten beide im Zuge eines Überholvorgangs die Fahrspur und kollidierten dabei miteinander, der BMW prallte gegen die dortige Betonleitwand und der Fahrer wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, auf Grund der Trümmerteile war die BAB 5 in dieser Fahrtrichtung für ca. 40 Minuten vollgesperrt.

Die Polizei Frankfurt hat die Unfallursachenermittlungen aufgenommen.

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