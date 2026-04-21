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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260421 - 0501 Frankfurt - Nordend: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0500

Frankfurt (ots)

(di) Der seit Montagmorgen vermissten Jugendlichen aus Frankfurt am Main konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom heutigen Tag wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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