Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260421 - 0501 Frankfurt - Nordend: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0500

Frankfurt (ots)

(di) Der seit Montagmorgen vermissten Jugendlichen aus Frankfurt am Main konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom heutigen Tag wird hiermit zurückgenommen.

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