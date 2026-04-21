Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260421 - 0501 Frankfurt - Nordend: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0500
Frankfurt (ots)
(di) Der seit Montagmorgen vermissten Jugendlichen aus Frankfurt am Main konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom heutigen Tag wird hiermit zurückgenommen.
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