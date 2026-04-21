Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260421 - 0500 Frankfurt - Nordend: Schwestern vermisst
Frankfurt (ots)
(ha) Seit Montagmorgen, den 20.04.2026 gegen 07:15 Uhr, werden die minderjährigen Schwestern Mallak T. und Lina T, aus dem Frankfurter Stadtteil Nordend West vermisst.
Die beiden Schwestern verließen am Montagmorgen die elterliche Wohnung in der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt am Main, um zur Schule zu gehen, waren dort aber nicht und kehrten bislang nicht zurück. Aktuelle Anlaufstellen sind derzeit nicht bekannt.
Die Mädchen können wie folgt beschrieben werden:
Mallak: weiblich, 17 Jahre jung, ca. 170 cm groß, ca. 65 KG, lange braune Haare, sie soll mit einer schwarzen Hose, einem hellgrauen Sweatshirt und einer braunen Jacke bekleidet sein, sie soll eine schwarze Handtasche und eine größere braune Tasche mit sich führen
Lina: weiblich, 15 Jahre jung, ca. 160 cm groß, ca. 50 KG, lange braune Haare, sie soll mit einer Blue Jeans und einer weißen Jacke mit Kapuze bekleidet sein, sie soll ebenfalls eine schwarze Handtasche mit sich führen, sie leidet unter Asthma und benötigt im Bedarfsfall entsprechende Medikamente
Fotos der Beiden können unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/polizei-sucht-nach-17-und-15-jaehrigen-schwestern
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