PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260421 - 0498 Frankfurt - Niederrad: Randaliererin leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Morgen (20. April 2026) randalierte eine 63-Jährige und bedrohte eine andere Frau mit einer Schere. Bei der Festnahme leistete sie Widerstand und verletzte einen Beamten leicht.

Gegen 09:50 Uhr eilte eine Streife in die Lyoner Straße zu einer randalierenden Frau, die ihre Mitbewohnerin mit einer Schere bedroht und beleidigt haben soll. Bereits beim Eintreffen der Streife begann sie die Einsatzkräfte zu beleidigen und nach ihnen zu schlagen. Als ihr die Handfesseln angelegt werden sollten, trat sie einem Beamten gegen das Schienbein und verletzte ihn dabei leicht.

Die Dame wurde auf Grund Ihres psychischen Zustandes zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 12:13

    POL-F: 260421 - 0497 Frankfurt-Bockenheim/Rödelheim: Festnahme nach Rollerdiebstahl

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Mittag (20. April 2026) nahmen Polizeibeamte einen 14-jährigen Rollerdieb fest. Gegen 14:30 Uhr fiel einer Streife ein mit zwei Personen besetzter Roller auf einem Gehweg im Zentmarkweg auf. Beim Erblicken der Beamten flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wolf-Heidenheim-Straße und ließen den Roller zurück. Eine Überprüfung des ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:03

    POL-F: 260420 - 0496 Frankfurt - Fechenheim: Zeugenaufruf nach Raub

    Frankfurt (ots) - (ha) Drei Männer raubten einem 24-jährigen Geschädigten am Samstagabend (18. April 2026) seine hochwertige Kappe, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen trafen die Drei gegen 19:20 Uhr in einer Grünanlage im Bereich der Schießhüttenstraße auf den Geschädigten. Dort entriss ihm einer der Männer seine hochwertige Kappe. Unmittelbar danach sollen zwei der Beschuldigten ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:03

    POL-F: 260420 - 0495 Frankfurt - Eckenheim: Fahrraddiebe beim Versuch gestört

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern Abend (19. April 2026) meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei Jugendliche, die mit einer Zange an einem Fahrrad hantierten. Bei der Fahndung konnten die Einsatzkräfte einen der beiden Jugendlichen festnehmen. Die Einsatzkräfte des 12. Polizeireviers erhielten gegen 21:40 Uhr einen Anruf. Ein Zeuge meldete, dass er soeben zwei Jugendliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren