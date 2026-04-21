Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260421 - 0498 Frankfurt - Niederrad: Randaliererin leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Morgen (20. April 2026) randalierte eine 63-Jährige und bedrohte eine andere Frau mit einer Schere. Bei der Festnahme leistete sie Widerstand und verletzte einen Beamten leicht.

Gegen 09:50 Uhr eilte eine Streife in die Lyoner Straße zu einer randalierenden Frau, die ihre Mitbewohnerin mit einer Schere bedroht und beleidigt haben soll. Bereits beim Eintreffen der Streife begann sie die Einsatzkräfte zu beleidigen und nach ihnen zu schlagen. Als ihr die Handfesseln angelegt werden sollten, trat sie einem Beamten gegen das Schienbein und verletzte ihn dabei leicht.

Die Dame wurde auf Grund Ihres psychischen Zustandes zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell