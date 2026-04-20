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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0495 Frankfurt - Höchst: Fahrraddiebe beim Versuch gestört

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (19. April 2026) meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei Jugendliche, die mit einer Zange an einem Fahrrad hantierten. Bei der Fahndung konnten die Einsatzkräfte einen der beiden Jugendlichen festnehmen.

Die Einsatzkräfte des 12. Polizeireviers erhielten gegen 21:40 Uhr einen Anruf. Ein Zeuge meldete, dass er soeben zwei Jugendliche beobachtete, welche in der Sigmund-Freud-Straße mit einer Zange am Schloss eines Fahrrads hantierten. Durch ihn verschreckt, flüchteten die beiden in unterschiedliche Richtungen. Mit einer sehr detaillierten Beschreibung der Flüchtigen begaben sich die Beamtinnen und Beamten in die Fahndung. An der Ecke zur Ziegenhainer Straße wurde einer der Jugendlichen wiedererkannt. Sein erneuter Fluchtversuch scheiterte und so konnte er zu Anzeigenaufnahme auf das Revier gebracht werden. Die Zweite Person entkam zunächst, konnte aber wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 160 cm groß, dunkle, lockige Haare, grauer Kapuzenpullover, schwarze Weste, graue Jogginghose, mit schwarzem Rucksack

Währenddessen konnte der Eigentümer des Fahrrads ausfindig gemacht werden. Dieser war sichtlich erleichtert, dass es bei einem beschädigten Schloss blieb, er sein Fahrrad jedoch behalten konnte. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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