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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0492 Frankfurt - Autobahn A5: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (19. April 2026) kam es auf der Bundesautobahn A5 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt acht Beteiligten. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-Jähriger gegen 14:00 Uhr die linke Spur der A5 in Fahrtrichtung Süden, als an seinem Fahrzeug plötzlich ein Reifen platzte. Der Fahrer bremste in der Folge stark ab und kam zum Stillstand. Insgesamt sieben nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wodurch es zu mehreren Zusammenstößen kam.

Die Autobahn wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kurzzeitig vollgesperrt. Im hierdurch entstandenen Rückstau ereigneten zwei weitere Unfälle mit nochmal fünf beteiligten Fahrzeugen.

Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, eine davon wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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