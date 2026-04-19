Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260419 - 0489 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Die Polizei Frankfurt sucht aktuell nach einem Beschuldigten, der am gestrigen Samstagabend (18. April 2026) einen 30-jährigen Mann mit einer Glasflasche verletzte.

Beamte der Bundespolizei wurden am gestrigen Abend gegen 20:55 Uhr in der Niddastraße auf den Geschädigten aufmerksam, der einen Schnitt am linken Unterarm hatte und stark blutete. Die Beamten gewährleisteten die Erstversorgung bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Während der Behandlung konnte er durch Polizisten der Landespolizei zu dem Vorfall befragt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen kam ihm ein Mann in der Niddastraße entgegen und habe ihn unvermittelt mit einer Glasfalsche angegriffen und dann am Arm verletzt, danach sei der Mann geflüchtet. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

Schwarz, männlich, ca. 175 cm groß; rote Kopfbedeckung, roter Pullover, dunkle Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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