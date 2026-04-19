Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260419 - 0486 Frankfurt - Niederursel: Betrunkener greift Frau an - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 43-jähriger alkoholisierter Mann griff am gestrigen Samstagmorgen (18. April 2026) eine Frau, mit der er zuvor zusammen im Auto gefahren war, auf der Straße an und verletzte sie. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der Vorfall trug sich gegen 09:30 Uhr auf der Emil-von-Nehring-Straße zu. Die beiden fuhren nach aktuellen Erkenntnissen zunächst zusammen im Auto, das Fahrzeug wurde durch den alkoholisierten Mann gefahren. Als die 37-jährige Frau dann in besagter Straße ausstieg, stieg der Mann ebenfalls aus und soll mehrfach auf sie eingeschlagen haben, auch als sie am Boden lag soll er sie weiter geschlagen haben, dabei habe er auch ihr Mobiltelefon an sich genommen. Eine couragierte Passantin wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Geschädigten zu Hilfe. Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm den Mann noch am Tatort fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert knapp unter 2% Promille. Neben den schon genannten Straftatbeständen verfügt der Beschuldigte weiterhin nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

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